Juve, Allegri: "Vittoria importante per lo scudetto. Champions? Vogliamo i quarti"

Il 4-1 al Palermo spinge la Juve a +10. "Non era una gara scontata ed è vincendo questi match che si vincono i campionati - dice Allegri a Premium Sport -. Il battibecco con Bonucci? Non c’è nessun caso, avevo tre giocatori che avevano bisogno di cambi perché avevano i crampi. C’è stata un’incomprensione ma non c’è stato alcun problema, sono cose che succedono, ma ci vuole sempre rispetto. Sta studiando da allenatore? Può darsi anche se ha da imparare".