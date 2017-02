Juve, Allegri: "Vittoria fondamentale arrivata nel momento e nel modo giusti"

"Siamo entrati nel momento più importante della stagione: dobbiamo affrontare questo momento con entusiasmo, voglia, spensieratezza e incoscienza - ha proseguito Allegri dopo la gara - Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, ma i ragazzi stasera hanno dato prova di grande maturità. Se mi aspettavo qualcosa in più dal Porto? In questo momento giocare contro di noi è difficile: hanno cercato di fare una partita accorta sfruttando qualche episodio, ma noi abbiamo davvero tanta qualità e velocità. Pjaca? Non è un problema il fatto che stia migliorando, anzi: sta cominciando a capire il campionato italiano. Ha qualità importanti, in questi tre giorni ho notato un cambiamento di atteggiamento spaventoso. È giovane: ci vuole pazienza, bisogna saperli consigliare e aspettare. Ma è un giocatore bravo".