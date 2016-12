Juve, Allegri verso Berlino: "Col Verona buon allenamento"

Nessun dramma per il pareggio subito a Verona, ma Allegri tiene alta la concentrazione: "Dovevamo difendere meglio". La testa è già a Berlino : "E' stato un buon allenamento, era importante non subire infortuni". Sul rigore sbagliato da Tevez : "A Berlino abbiamo tutta la partita per portare a casa il risultato. Saranno importanti i calci da fermo, bisognerà sviluppare al massimo ogni cosa, fare al meglio per centrare un'impresa straordinaria".

Il tecnico non ha ancora deciso se schierare la difesa a tre o a quattro a Berlino: "Non ho pensato a che modulo giocare se a tre o quattro, ci penseremo in settimana. Ho pensato a come giocare con il Barcellona, cominceremo a preparare la gara da lunedì".

La Juve è attivissima sul mercato: "Più di acquisti, su cui si muove la società come l'anno scorso, ci vorrà grande motivazione perché ripetere una stagione come questa è impossibile vincere il quinto scudetto sarà difficile ma il primo obiettivo dell'anno prossimo. In questo momento parlare di mercato non ha senso, poi ci pensa la società. La società sta lavorando bene, ci vorrà più motivazioni di quest'anno è sarà ancora più difficile".