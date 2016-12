Juve, Allegri: "Una vittoria in meno per raggiungere il nostro obiettivo"

Eguagliato il record di Conte, Max Allegri sa che la strada per lo scudetto è ancora lunga. "E' una vittoria che aggiungiamo a quelle precedenti e una in meno che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo. Questa squadra ha grandissime qualità e ora i ragazzi fanno benissimo entrambe le fasi", ha detto. Su Morata: "Non si era mai perso, ha segnato in Coppa Italia e ora una doppietta, ma già in allenamento aveva trovato il feeling col gol".

Poi Allegri parla degli singoli. Meno spazio per Zaza? "Assolutamente no, non l'ho fatto entrare perché aveva preso un colpo in allenamento e non volevo rischiare. Sono contento di tutti gli attaccanti, adesso senza Mandzukic gli altri tre avranno più spazio". Pogba troppo lezioso? "Paul deve continuare così, può crescere ancora perché ha potenzialità enormi. La perfezione non esiste ma dobbiamo lavorarci. Avere dei giovani con queste qualità è importante per la società, ogni tanto però pecchiamo di superficialità". E poi c'è un Khedira in gran spolvero: "Khedira doveva solo ritrovare la miglior condizione fisica: è un grande professionista e un giocatore di caratura internazionale e non è che in due mesi avesse disimparato a giocare". Infine, l'allenatore della Juve ha rimandato ogni discorso sul suo rinnovo di contratto: "Con la società non ci sono mai stati problemi, in questo momento siamo tutti concentrati per questa stagione. Ogni cosa a suo tempo".