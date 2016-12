Juve, Allegri: "Una vittoria in meno per lo scudetto"

Il tecnico bianconero spiega la panchina di Pogba: "L'avevo già deciso da diversi giorni, ha giocato tanto e poi Asamoah stava molto bene. Il record di imbattibilità per Buffon? Sono contento per Gigi perché credo che sia un coronamento di una carriera straordinaria". Col Sassuolo è stata ottima la prestazione di Rugani e Mandzukic: "Daniele ha fatto una bella partita e sono contento. Aveva bisogno di una gara così dopo che non aveva fatto bene, come tutta la squadra, in Coppa Italia a San Siro. Ha ancora molti margini di miglioramento, queste partite gli fanno crescere l'autostima e questo è molto importante per noi e per lui. Il sacrificio di Mandzukic? A volte esagera anche un po' e lo fa in modo disordinato. E' molto generoso e chi gioca vicino a lui gioca sempre bene". Sul futuro: "Con la società non ho mai avuto problemi, cerchiamo di finire al meglio la stagione e poi dopo vedremo. Sono state dette tante cose sul mio futuro ma io ho ancora un anno di contratto e qui alla Juve sto bene".



Da domani si comincerà a pensare al Bayern Monaco: "E' una squadra difficile da battere, perché anche se ha vinto poco nelle ultime gare ha sempre dominato gli avversari. Noi dovremo essere bravi in difesa e poi dovremo colpire i loro punti deboli".