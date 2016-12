Juve, Allegri: "Un altro passo avanti per lo scudetto. Pronti per il Dortmund"

21:45 - "Lo scudetto? Una vittoria in meno, ma ce ne mancano ancora sei. Abbiamo fatto un altro passo avanti". La Juve vince anche a Palermo ma Allegri non vuole ancora pronunciare la fatidica parola. "E' un successo importante e la squadra ha dato dimostrazione di solidità. Ora pensiamo a mercoledì. Siamo pronti per giocarci questa possibilità importante, sapendo che non sarà semplice. Dovremo giocare meglio. Morata titolare? Vedremo".

"Morata? Negli ultimi 3-4 mesi sono fondamentali i cambi, avere giocatori in panchina che ti danno un apporto tecnico importante - ha proseguito Allegri nel dopo gara - Scudetto? Una vittoria in meno che ci manca, la Roma potenzialmente può arrivare a 86 punti. Dopo tanto tempo non abbiamo subito gol. La percentuale è altissima ma non abbiamo ancora vinto. Stasera siamo stati bravi, abbiamo meritato, anche per la voglia di vincere il quarto scudetto di fila, qualcosa di straordinario, qualcosa di non facile da fare. Barzagli? Ha fatto una bella partita".



Ora testa all'importantissima sfida di mercoledì a Dortmund: "Dovremo affrontare la partita in modo diverso giocando meglio tecnicamente. Ora la formazione non la posso dire perchè non la so nemmeno io, ci sono tre giorni di allenamento. Morata? Se faceva gol Llorente mi dicevate Llorente titolare, ho anche Matri che sta bene, Tevez è un giocatore straordinario. Siamo pronti per giocarci le possibilità, non sarà semplice".