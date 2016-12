Juve, Allegri: "Testa soltanto al Palermo"

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRIDybala gioca?

"Devo ancora decidere. Il ragazzo sta bene, ma ho Zaza squalificato e devo vedere cosa fare"



Studia i cambi in maniera scientifica?

"Un allenatore deve pensare a come può andare la partita. Se va in un modo, si possono fare dei cambi. Diversamente, se ne possono fare degli altri. Poi ci sono gli imprevisti e i cambi si possono fare anche a sesazione"



Partita impari col Palermo?

"E' impari se si guarda la classifica. Ma ogni gara è a sè. Ci sono ancora 18 punti a disposizione e noi dobbiamo fare altre vittorie. E' un match difficile, perché i rosanero sono in ritiro da una settimana e si stanno giocando la permanenza in Serie A. Farà anche molto caldo. Dovremo essere bravi e responsabili. Un minimo errore si può pagare a caro prezzo. Abbiamo l'esempio del Barcellona. Era favorito nella Champions e in testa alla Liga, poi è cambiato tutto in una settimana. Dobbiamo restare concentrati sul Palermo. Ci stiamo avvicinando piano piano al quinto, straordinario, scudetto".



L'incidenza di Dybala

"Ha inciso molto, ma mancano ancora sei partite. E sono importanti. Quando arriveremo a fine stagione, tireremo le somme. La Juve ha una rosa importante costituita da dei vecchietti che stanno facendo una grande stagione e da altri giovani che hanno qualità tecniche e fisiche importanti. Hanno un futuro importante e possono crescere ancora a livello europeo"



Nella Juve non c'è un insostituibile?

"La rosa è buona. Tutti si mettono a disposizione. In questo momento lasciare fuori dei giocatori che meriterebbero di giocare non è facile. Come Padoin, Lemina, Sturaro. Quando c'è lo spirito giusto, si può sopperire ad assenze importanti"



Cuadrado titolare?

"Domani credo che il Palermo non farà un match chiuso. Cuadrado potrebbe essere importante come Lichtsteiner"



Capitolo Morata

"Io mi aspetto la riconferma di tutti, ma poi c'è il mercato, ci sono le scelte dei ragazzi, della società. L'importante è avere una rosa importante sia per lottare in campionato, sia per l'Europa. Quest'anno abbiamo fatto un grande girone di Champions e un gande ottavo di finale, poi in Champions spesso decidono degli episodi"



Le aspettative su Pogba

"Non trovo esagerate le aspettative su Pogba. E' cresciuto molto ed è più responsabile. Le partite che ha giocato gli sono servite per trovare un equilibrio che gli consente di comportarsi da giocatore esperto, che capisce i momenti del match"



La riduzione della squalifica di Higuain

"Non commento. Ci sono organi che decidono. Non dobbiamo guardare quello che succede fuori. Noi dobbiamo guardare solo a quello che dobbiamo fare. Il destino è nelle nostre mani. Finché la matematica non ci premia, dobbiamo rimanere concentrati. Anche perché c'è anche la finale di Coppa da giocare"



Rinnovo

"Non abbiamo pianificato una data per incontrarci. In questa settimana c'è altro a cui pensare. Per l'ennesima volta ridico che per il rinnovo non ci saranno problemi. Poi pianificheremo il futuro sia tecnico che economico"