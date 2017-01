Juve, Allegri teme il Sassuolo: "Servirà una gara tosta"

Dopo la vittoria con la Lazio e col Milan, La Juve dovrà vedersela col Sassuolo. E Allegri, visti gli ultimi trascorsi in Emilia, non si fida dei neroverdi: "Servirà una gara tosta, sarebbe il caso di tornare con tre punti". Sulla formazione il tecnico bianconero ha ancora qualche dubbio: "Marchisio difficilmente sarà del match, poi Pjaca è in ballottaggio con Cuadrado e Rincon con Khedira". Poi sul mercato: "Morata? E' contento al Real Madrid".