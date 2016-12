Juve, Allegri: "Strada lunga, ma questo successo è un buon segnale"

Max Allegri è soddisfatto per la vittoria della sua Juve a Empoli : "I ragazzi hanno ottenuto una buona vittoria contro un buon Empoli, cui faccio i complimenti - dice -. Abbiamo vinto soffrendo, come normale che sia: faccio i complimenti anche ai miei ragazzi". Poi sui singoli: "Mandzukic? Mi ha dato buone risposte: abbiamo cercato questa vittoria con tenacia nonostante lo svantaggio iniziale: la strada è lunga ma questo è un buon segnale".

Il tecnico bianconero dice ancora: "Dobbiamo migliorare un po' il gioco: a volte sembriamo preoccupati, ma bisogna vedere le cose in modo positivo perché arriviamo da una buona vittoria contro il Torino e una buona prestazione in Champions. Sono contento soprattutto per il carattere e anche perché stiamo cominciando a capire che partite facili non ce ne sono. Anche oggi, nel gol subìto, ci abbiamo messo un po' del nostro, poi ci siamo ripresi: potevamo anche chiuderla prima. Perché fatichiamo spesso nei primi minuti? Il calcio è così: quest'anno abbiamo preso sempre gol nei primi tiri subiti e l'Inter ha vinto 7 partite per 1-0. A volte il calcio è inspiegabile."