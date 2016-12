Juve, Allegri: "Sintonia con il club. Lo Scudetto si decide all'ultima giornata"

Massimiliano Allegri non può non essere soddisfatto: la Juve ha vinto una partita non semplice contro l'Atalanta, un 2-0 da prima della classe, la 17esima vittoria nelle ultime 18: "Stiamo facendo bene, ma la seconda e la terza sono ancora vicine: il campionato si deciderà all'ultima giornata ". Il 2-0 è maturato al termine di un match duro: "Non era semplice, anche per il campo in condizioni non ottime. Abbiamo fatto bene i primi 50', poi siamo calati".

Ecco dove la Juve può migliorare, anche in vista della sfida con il Bayern: "Dobbiamo migliorare nella gestione del vantaggio. Abbiamo perso molti palloni, ma è stata una bella vittoria. Lo scudetto? Mancano dieci partite, sei in casa e quattro fuori: pensiamo al Sassuolo che è in grandissima forma".



Allegri non si sottrae alle domande sul suo futuro: le sirene, soprattutto spagnole, sembrano essere concrete. Ma il tecnico bianconero fa scudo: "Io sono in piena sintonia con la società, ho ancora un anno di contratto e non vedo motivi per affrettare i tempi. Non ci sono problemi, sono alla Juve, sono in un grande club e dobbiamo pensare a vincere a fine anno".



Il tecnico ha anche commentato le partite dei due centrocampisti francesi: Pogba è andato in calando, mentre Lemina ha spaccato la partita con un gol strepitoso: "Pogba ha fatto un bel primo tempo poi si è innervosito con l'ammonizione: deve migliorare su questo aspetto, nessuna cosa deve scalfire un giocatore durante una gara, bisogna essere pronti a ogni evenienza: un cartellino giallo non può condizionare. Il ruolo di Lemina? Può fare la mezzala perché è bravo negli inserimenti e può giocare anche davanti alla difesa, ma deve migliorare in quella zona, dove è necessaria una lettura del gioco e delle azioni".



Infine una chiosa su Buffon e sul record di Sebastiano Rossi nel mirino: "Non ci pensiamo, ci pensa Gigi e anche oggi l'ha dimostrato con una grande parata nel finale: noi pensiamo solo ad arrivare un punto davanti agli altri".