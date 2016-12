Juve, Allegri: "Siamo alla stretta finale"

15:53 - La Juve arriva alla sfida con l'Empoli con non pochi problemi a centrocampo e Max Allegri fa la conta: "Pirlo e Marchisio non ci saranno. Davanti alla difesa potrebbero giocare Padoin o Vidal. Tevez? Se sta bene e non ha risentito del fuso orario, gioca", ha detto. Sul rinnovo: "Non ho ancora parlato con la società, non è il momento. La cosa più importante è chiudere il campionato, pensando a partita per partita. Siamo alla stretta finale".

LE PAROLE DI ALLEGRI

Emergenza formazione?

"In base alle disponibilità metterò in campo la formazione migliore. Con l'Empoli bisognerà essere bravi a ricalare la testa nel campionato. Due terzi dello scudetti passeranno tr ala partita di domani e Parma. Il regista? Pirlo è fuori sicuramente, Marchisio e Pogba sono fuori e quindi ci sono Sturaro, Padoin, Vidal e Pereyra. Padoin può giocare davanti alla difesa, come Vidal. Vediamo"

In avanti riposerà qualcumno?

"Se Tevez sta bene e non ha risentito del fuso orario, domani gioca. Ci sarà comunque bisogno dei cambi in questo momento della stagione, nell'ultima mezzora c'è stanchezza. Ma davanti stanno tutti bene" Come ha vissuto la vicenda Marchisio? "Dispiaciuto per quello che è successo. L'importante è che stia bene, che il ginocchio sia a posto e che sia disponibili per la prossima settimana"

Come stanno gli infortunati?

"Pirlo è in ritardo nel recupero, quasi sicuramente non ci sarà nemmeno martedì. Per Pogba c'è ancora un po' di tempo, speriamo rientri il prima possibile. Asamoah sta andando benino, potrebbe essere un regalo di fine anno. Romulo torna dal Brasile la prossima settimana e speriamo di averlo a disposizione, ma è tanto che non gioca. Caceres è fuori per spalla e caviglia e non rientrerà. Marchisio la prossima settimana a disposizione: marrone e De Ceglie in gruppo"

Barzagli come sta? Ogbonna può essere un jolly?

"Ogbonna non ha perso terreno, ultimamente ha giocato meno. Però magari domani è titolare. Barzagli ha giocato tre partite con la Juve e una con la Nazionale. Adesso deve recuperare forze, ma è ancora in buone condizioni"

Lo scudetto potrebbe risolversi presto: stupito?

"Non si è ancora deciso, vediamo se siamo bravi a chiuderlo prima. Vincere non è semplice, finora abbiamo fatto un buon lavoro. Ma ora siamo alla stretta finale e in questi due mesi ci giochiamo campionato, Champions e Coppa Italia"

Squadra pronta per il finale di stagione?

"Siamo nelle migliori condizioni mentali visti i risultati. Gli infortuni? Sarebbe stato meglio avere tutti, ma quelli che abbiamo bastano per giocare le partite"

Che Nazionale ha visto? Vorrebbe qualcuno?

"Ho visto una buona Nazionale, Conte sta portando avati un buon lavoro. Ha inserito dei giocatori nuovi all'altezza. Può fare un Europeo da vertice. Dei giocatori non parlo, solo dei miei: Buffon si è dimostrato all'altezza. Bonucci sta facendo un'annata importante, Chiellini è affidabile"

Rinnovo?

"Non ho ancora parlato, non è il momento. In questo momento la cosa più importante è chiudere il campionato, pensando a partita per partita"

Sta pensando a un regalo per Conte visto che senza le sue dimissioni non sarebbe stato qua?

"Nessun regalo, nella vita le cose vanno in un modo o in un altro. Io soon felice qui, lui è felice in Nazionale"