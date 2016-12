Juve: Allegri si gode Morata e Pogba

I guai fisici di Dybala hanno lanciato l'attaccante spagnolo che ora non ha nessuna voglia di tornare in panchina. Allegri ha ammesso di essere stato aiutato dalla provvidenza e si è ritrovato in campo un Morata che, così decisivo, non si era mai visto prima. Il 24enne è maturato ed è cresciuto anche sul piano fisico e sprigiona potenza. L'ex Real Madrid è sicuramente l'arma in più per contrastare il Napoli nella volata finale: otto partite più la finale di Coppa Italia contro il Milan per riprendersi la Juve. Poi a giugno il futuro è un rebus perché i Blancos possono sempre esercitare quel diritto di "recompra" famoso a 30 milioni di euro. Dopo le due ultime grandi prestazione Marotta e Agnelli sono un po' più preoccupati. Poi anche Pogba potrebbe salutare tutti portando nelle casse della Vecchia Signora almeno 100 milioni di euro . Una cifra importantissima, ma che il centrocampista francese sta dimostrando di valere sicuramente. Stupisce che Paul sembra aver ancora margine di miglioramento e la sua giovane età fa lievitare il prezzo di molto. A centrocampo è un mostro: recupera palloni, imposta, si inserisce e sa anche segnare con una punizione alla Pirlo . Difficilissimo chiedergli di più. City, Barcellona e Psg, come detto in settimana, sono pronti a un'asta milionaria pur di strapparlo alla Juve. Due pedine importanti che in estate potrebbero salutare tutti e abbracciare nuove squadre. Prima, però, c'è da conquistare il quinto scudetto bianconero.

LE STATISTICHE DI TORINO-JUVE- Buffon ha stabilito il nuovo record di imbattibilità della Serie A, superando i 929 minuti di Sebastiano Rossi. Il gol di Andrea Belotti ha fermato il suo primato a 973 minuti.

- Con il gol di Andrea Belotti, si ferma a 10 partite la striscia record di gare senza subire gol della Juventus.

- La Juve ha segnato in tutti gli ultimi 10 derby di campionato, ma non trovava 4 reti contro il Torino in Serie A dal novembre 2002.

- Il Torino ha subito 4 gol due volte in questa stagione, entrambe contro la Juventus.

- Due i gol su punizione diretta per Paul Pogba in maglia Juve, entrambi contro il Toro (uno in Coppa Italia).

- Pogba ha segnato 4 gol in 8 gare contro il Torino tra campionato e Coppa Italia: è il suo bersaglio preferito in maglia bianconera.

- Per il francese anche due assist: non aveva mai partecipato a tre reti in una singola partita in maglia bianconera.

- Terza doppietta di Alvaro Morata in Serie A. I suoi ultimi tre gol in campionato sono arrivati subentrando dalla panchina.

- Il Torino è, con la Fiorentina, la squadra che ha avuto più rigori a favore in questa Serie A, 8.

- Sei i tiri nello specchio per il Torino oggi: solo contro la Roma (7) la Juve ne ha subiti di più in questa Serie A.