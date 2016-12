Juve, Allegri: "Segna Tevez, battiamo il Malmoe e ipotechiamo il passaggio"

19:44 - Dalla Svezia passa la qualificazione agli ottavi. Ne è certo Allegri che alla vigilia della sfida col Malmoe indica quello che sarà l'uomo decisivo per la Juve: "Segna Tevez, vinciamo e ipotechiamo il passaggio. Il campo? E' in pessime condizioni ma non dobbiamo farci condizionare da queste cose". Al fianco del tecnico juventino proprio Carlitos Tevez: "Il gol fuori casa? Spero di farlo. Di certo serviranno testa e cuore. Soprattutto testa".

ALLEGRI IN ESCLUSIVA A SPORTMEDIASET

"Oltre che pazienza bisognerà calarsi subito nella realtà della partiita - ha dichiarato Allegri al microfono del nostro Gianni Balzarini - il campo non è bello e bisognerà subito adattarsi. Certo non ci agevola. Il Malmoe ha tutte le possibilità per poter qualificarsi, abbiamo grande rispetto ma noi dobbiamo vincere. Vidal dietro le punte? Possibile. Poi valuterò chi far giocare davanti. Sono tutti in buone condizioni e questo è importante. S vede la mia mano sulla Juve? Dobbiamo giocare ancora meglio di quanto facciamo adesso. Ma adesso pensiamo alla qualificazione agli ottavi: è qui che si decide tutto".

TEVEZ IN ESCLUSIVA A SPORTMEDIASET

"Testa e cuore" così Carlitos Tevez al nostro Gianni Balzarini. "Anche se penso che servirà più testa che cuore: dobbiamo tenere la mente fredda dal primo minuto. Abbiamo bisogno di vincere ma questo vale anche per loro: non c'è favorita. I tifosi della Juve aspettano il mio gol?Spero di farlo"

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Domanda per Allegri: come giudica il Malmoe quando gioca in casa?

"Il Malmoe in casa sa giocare un buon calcio, aggressivo, muscolare, veloce. Lo ha dimostrato anche con l'Atletico. Sarà una partita tutt'altro che semplice per noi. Il Campo? Non attacchiamoci alle condizioni del terreno. Dobbiamo fare i conti con quello che c'è, dobbiamo dimostrare di saper andare oltre queste questioni"

Domanda per Allegri: Tevez finalmente decisivo anche fuori casa?

"Domani è la volta buona. In casa contro il Malmoe è tornato al gol dopo tanti anni in Champions, adesso si sbloccherà anche fuori casa".

Domanda per Allegri: La Juve paga lontano da Torino. Perchè?

"A Madrid e Atene abbiamo perso immeritatamente. Adesso dobbiamo essere veloci e svegli e capire subito come affrontare gli svedesi e vincere".

LE PAROLE DI TEVEZ IN CONFERENZA

Domanda per Tevez: il campo è in pessime condizioni. Sarà un problema per voi?

"Il terreno da gioco non è ideale per entrambe le squadre. Dobbiamo mostrare che possiamo giocare anche qui. Ci siamo sempre allenati a Vinovo per le trasferte di Champions e appena arrivati abbiamo esplorato il campo".



Domanda per Tevez: come ti trovi col nuovo modulo?

Il modulo di gioco per me non fa differenza. Il mister mi dà sempre libertà di giocare dove preferisco. Posso giocare come punta principale o arretrare per venire a prendere il pallone, qualunque sia il modulo".



Domanda per Tevez: Pogba è il vostro uomo in più?

Pogba è un grande giocatore e lo dimostra ogni volta che gioca. Ha le caratteristiche per arrivare lontano"