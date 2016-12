Juve, Allegri: "Scudetto? Siamo rientrati, vince chi sbaglia meno"

Missione compiuta per la Juve e anche Massimiliano Allegri è contento. "I ragazzi sono stati bravi a rientrare subito dentro al campionato: non è mai facile la prima partita dopo le feste. Non siamo stati molto brillanti, specialmente all'inizio, ma non abbiamo concesso praticamente niente al Verona. Dobbiamo crescere in tecnica e velocità", ha detto. Juve favorita per lo scudetto? "Siamo rientrati nel gruppo che lotta: vince chi sbaglia meno".

" Ci vuole grande forza mentale, dobbiamo raggiungere la maturità: abbiamo vinto, ma tra poco c'è un'altra sfida importante, quindi bisogna subito trovare la concentrazione. È fondamentale per noi arrivare nelle ultime 6 giornate di campionato in un'ottima posizione, poi vedremo", ha aggiunto. Su Zaza e Morata: "Zaza sta facendo bene al primo anno in una grande squadra: ha una media gol importante, sta partendo più volte dalla panchine che dal campo, ma anche questo è importante. Abbiamo tre competizioni e tutti dobbiamo dare il meglio. Morata non deve essere triste perché più si è tristi più le cose non vanno bene: durante le annate ci sono sempre alti e bassi, deve continuare a lavorare e giocare per la squadra come sta facendo. Rimpianti per non aver utilizzato tanto Dybala all'inizio? Se andate a vedere è quello che ha giocato di più: ci vuole equilibrio, a 21 anni è facile". Perché Caceres e non Rugani dall'inizio? "Era una partita in cui Caceres era più utile e andava recuperato. Rugani ha la fiducia mia e della società: non c'è alcun dubbio che rimanga alla Juventus e da qui alla fine avrà occasione di giocare".