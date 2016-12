Juve, Allegri: "Scudetto? Inter favorita"

Il tecnico commenta così il momento dei bianconeri: "Siamo ancora lontani dalla vetta, ma in questo momento l'importante è lo spirito che abbiamo. Stanno tornando tutti gli infortunati e anche chi entra dalla panchina sta facendo bene. L'Inter? E' una squadra che fa paura e per raggiungerla dobbiamo fare un'impresa. Pensiamo un passo alla volta. Ora vediamo cosa faremo domenica a Carpi e poi vedremo, al momento siamo a sei punti dal primo posto. Fare sei vittorie di fila non è mai facile in Serie A, cerchiamo di vincere anche l'ultima gara per passare un Natale tranquillo. Dobbiamo migliorare sul piano del gioco e del palleggio, però in questo momento l'importante è mantenere la solidità".



Contro la Fiorentina si è visto ancora un ottimo Dybala:"E' stata una bellissima partita, soprattutto nel primo tempo. Loro comunque non hanno fatto altri tiri oltre il rigore, potevamo fare meglio sul piano del palleggio. Paulo è un giocatore importante, che diventerà straordinario. E' cresciuto molto sul piano tattico e mentale perché giocare al Palermo e nella Juve è diverso. Il sorteggio di Champions? Siamo agli ottavi e siamo soddisfatti perché era l'obiettivo minimo. In questo momento Bayern, Real e Barcellona sul piano tecnico sono superiori ma noi siamo stati finalisti e anche le altre non ci vorranno incontrare. Adesso però pensiamo alla Coppa Italia e al campionato".