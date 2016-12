Juve, Allegri: "Scudetto a quota 94, Inzaghi ha qualità per fare bene"

15:02 - "E' sempre Juve-Milan. Sarà complicata". Così Allegri alla vigilia della sfida contro i rossoneri: "Per loro gennaio è stato difficile, ma a dicembre avevano fatto ottime prestazioni, battendo il Napoli e pareggiando a Roma. Andranno in Europa. Inzaghi? Ha tutte le qualità per fare bene. Noi non abbiamo vinto ancora niente: lo scudetto si vince a quota 94". Sulla formazione: "Il modulo lo deciderò domattina, così come il partner d'attacco di Tevez".

"E' sempre Juve-Milan. Il Milan ha vinto l'ultima partita, arriva da un gennaio difficile ma ha fatto un ottimo mese di dicembre. E ha fatto un ottimo mercato, quindi è destinato a lottare per un posto in Europa. Non è che in un mese i rossoneri abbiano perso le loro qualità. Alla fine lo ritroveremo in Europa, ha tutte le qualità per farlo. Non sarà una gara facile. La Juve non ha vinto il campionato, per vincerlo ci vogliono 94 punti e ci servono ancora tante vittorie. La Roma è ancora in lotta per il titolo insieme al Napoli, che può fare una grande rincorsa. Cercheremo di fare una grande gara sul piano della tecnica per ottenere un risultato importante. Non sono in grado di giudicare Inzaghi: credo che abbia le qualità per fare l'allenatore. Gli screzi appartengono al passato, io guardo avanti.



"Caceres è in forte dubbio. La formazione la deciderò domattina. Problemi a destra non ce ne sono. Vidal è recuperato. Non ho deciso ancora chi giocherà accanto a Tevez tra Morata e Llorente".



"Abbiamo fatto un ottimo mercato. Matri ha segnato 7 gol nel girone d'andata, un numero importante".



"Il Borussia in campionato sta andando male ma in Champions ha fatto un girone strepitoso. In questo momento noi dobbiamo pensare alle partite che precedono quella sfida. Ci penseremo il 23, con l'obiettivo di andare avanti".



"Quando sono arrivato è normale ci fosse un po' di contestazione nei miei confronti, poi ero stato allenatore della squadra antagonista. Il clima è cambiato perché poi il tempo aggiusta tutto come nella vita e nel calcio contato i risultati. Quello che conta è la Juve".