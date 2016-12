Juve, Allegri sbotta: "Sugli episodi arbitrali non dovete rompere le scatole"

16:11 - Allarga le braccia quasi sconsolato Allegri quando gli viene chiesto di Tagliavento "le ha tolto uno scudetto per il gol di Muntari, col Napoli invece ha dato un contributo alla vittoria della sua Juve". "Se ci mettiamo a criticare Tagliavento - dice il tecnico bianconero - e parliamo di arbitri, noi abbiamo subito, tra Samp e Inter, decisioni contrarie e credo di non aver mai detto niente". Poi, però sbotta: "A fine campionato ci sono decisioni a favore e contro. Ma io non faccio polemica e non mi dovete rompere le scatole".