Juve, Allegri: "Rischiato di capitolare, ma classifica ottima"

Allegri ha descritto così l'andamento della sfida a Premium Sport: "Abbiamo iniziato meglio poi abbiamo concesso a loro dieci minuti e abbiamo subito il gol. Nella ripresa sembrava avessimo la partita in pugno poi l'espulsione ci ha penalizzato e alla fine ci è andata anche bene". Gli ottavi però sono più vicini: "Abbiamo otto punti, mancano due partite difficili ma all'inizio del girone avrei messo la firma per essere in questa situazione di classifica".

Sul momento della squadra: "Dev'essere un percorso di crescita caratteriale ma soprattutto tecnica. Non possiamo andare in sofferenza alla prima difficoltà, in quei momenti serve una lettura diversa della partita, anche a costo di giocare male. Non credo che questi ragazzi non siano più motivati, siamo una squadra giovane. Dobbiamo lavorare: stasera però siamo andati sotto dopo un ottimo inizio".

Infine bastone e carota per Pogba: "Ha fatto una partita importante ma deve ancora migliorare, deve capire meglio alcuni momenti della partita perché quando non si ha lo spazio per dribblare bisogna cambiare modo di giocare "