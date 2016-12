Juve, Allegri recupera Khedira: ma gioca Sturaro

Recupero in extremis per Allegri , che contro il Napoli potrà contare anche su Khedira , tornato a disposizione dopo l'infortunio all'adduttore rimediato il 31 gennaio scorso nel match col Chievo Verona . E' difficile, comunque, che il giocatore tedesco possa partire dall'inizio: al suo posto è già pronto Sturaro , che agirà nel centrocampo a quattro insieme a Cuadrado , Marchisio e Pogba .

Allegri, che scioglierà gli ultimi dubbi nella rifinitura di domani, è orientato a schierare un 4-4-2 che, considerate le doti di Cuadrado, nel corso della gara potrebbe trasformarsi molto spesso in un 4-3-3. Davanti a Buffon ci saranno Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli ed Evra mentre a centrocampo, come detto, si vedranno Marchisio e Sturaro al centro, con Cuadrado a destra e Pogba a sinistra, ma libero di stringere verso il centro. In attacco Dybala giocherà in coppia con Morata.



LA LISTA DEI 22 CONVOCATI

Buffon, Khedira, Zaza, Marchisio, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Bonucci, Padoin, Dybala, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Evra, Rubinho, Pereyra, Favilli, Romagna.