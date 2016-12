Juve: Allegri recupera Evra, non ce la fa Ogbonna

19:14 - Prosegue la preparazione della Juve in vista della fondamentale partita di Champions contro il Malmoe. I bianconeri hanno lavorato nella giornata di lunedì e si alleneranno di nuovo martedì mattina, a Vinovo, prima della partenza per la Svezia in programma nel primo pomeriggio. Allegri recupera Evra e, con ogni probabilità, anche Asamoah. Rimane indisponibile Ogbonna, mentre in attacco giocheranno ancora Tevez e Llorente.

Contro il Malmoe, la Juve sarà praticamente obbligata a vincere per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. Allegri confermerà il 4-3-1-2, con un paio di novità rispetto alla partita di campionato con la Lazio. Il ruolo di terzino sinistro dovrebbe essere ricoperto da Evra, recuperato dal problema muscolare. L'alternativa è Asamoah, che però è reduce da un problema al ginocchio e non è ancora al 100%.



Non ci sarà, invece, Ogbonna, che proverà a recuperare in vista del derby col Torino in programma domenica prossima. A centrocampo torna Vidal, con ogni probabilità nel ruolo di trequartista. In attacco è confermata la coppia Tevez-Llorente, ma Morata scalpita.