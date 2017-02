Juve, Allegri: "Qui sto bene, il resto sono solo illazioni"

Seconda trasferta consecutiva per la Juve, che domani farà visita al Cagliari dopo lo 0-2 di Crotone. "Bisogna vincere per mantenere a distanza Roma e Napoli - dice Allegri -. Quest'anno non abbiamo mai vinto 5 gare di fila, è un altro obiettivo". Sulle polemiche post Juve-Inter: "E' giusto non parlarne più, dico solo che abbiamo vinto meritatamente. Futuro? Qui sto bene. A fine stagione parlerò col club, il resto sono solo illazioni".