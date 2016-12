Juve, Allegri: "Pronti per il Napoli: giusto che si preoccupino"

"Queste sono partite difficili e per nulla scontate: i ragazzi sono stati bravi e adesso avremmo una settimana per preparare la sfida col Napoli ma poi ne mancheranno altre 13, il campionato è lungo. Chiellini salterà il Napoli? Stava bene in allenamento poi purtroppo ha avuto questo problema al polpaccio durante la gara, ma non è un problema, abbiamo Rugani o Lichtsteiner che può fare il centrale. Speriamo di recuperarlo per la prossima gara. Ennesima prova positiva di Alex Sandro? E' un giocatore che ha caratteristiche diverse da Evra, spinge di più spinge, ha grande qualità ed è un giocatore di grande prospettiva. Può giocare anche a destra, ruolo che ha già svolto nel Porto".



"Come si ferma Higuain? Noi giocheremo la nostra partita, sarà una bellissima sfida, uno scontro diretto che però non deciderà il campionato. Anche noi abbiamo giocatori pericolosi, giocatori di cui loro si devono preoccupare. Farei con Sarri lo scambio Higuain-fatturato? Io a Sarri posso solo fare i complimenti perché sta facendo un campionato straordinario, il Napoli ha vinto 8 partite di fila e sono in testa dopo moltissimi anni. Marotta dice che devo pensarci bene prima di andarmene? Io potrei dire la stessa cosa."