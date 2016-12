Juve, Allegri prepara il centrocampo per l'Inter

In casa Juve non tutti gli impegni della Nazionale vengono per nuocere. Nonostante i molti bianconeri impegnati con le rispettive rappresentative, a Vinovo Allegri potrà infatti lavorare con diversi uomini del centrocampo e valutare attentamente le loro condizioni in vista del match con l'Inter dopo la sosta. Nel dettaglio, occhi puntati su Marchisio, Khedira, Asamoah e Hernanes , con uno sguardo rivolto anche a Mandzukic , risparmiato dal ct croato.

In attesa di valutare chi rientrerà dai vari ritiri delle nazionali, dunque, in questi giorni il tecnico bianconero potrà concentrarsi su alcuni uomini chiave nella fase mediana del campo. Il primo obiettivo è il recupero di Marchisio, che ha praticamente saltato tutta la prima parte del campionato, Supercoppa a parte. Al momento non è ancora chiaro se il Principino potrà partire dall'inizio a San Siro, ma quasi certamente verrà convocato.



Dopo due gare giocate a buon ritmo, Khedira invece proseguirà il lavoro fisico per migliorare la condizione e presentarsi al top contro l'Inter, testando l'intesa con i compagni a Vinovo. Intesa che Asamoah sta lentamente riassaporando dopo il lungo stop. Il ghanese ha rimesso piede in campo a Bologna solo per un minuto e, se non ci saranno altri intoppi, presto potrebbe essere un'arma in più per Allegri. Kwadwo sta accumulando minuti nelle gambe e questa sosta potrà servire al tecnico bianconero per valutare attentamente i progressi dell'esterno.



Infine il capitolo Hernanes. Dopo un avvio difficile, il brasiliano ha stretto i denti e si è calato anche nel ruolo di centrale davanti alla difesa, lanciando buoni segnali al tecnico. Segnali che ora Allegri vorrebbe analizzare meglio insieme a tutti gli altri pezzi del centrocampo. A Vinovo lavori in corso per la mediana.