Juve, Allegri: "Prendiamoci lo scudetto poi avanti con un sogno ancora più bello"

Un punto. Tanto basta per conquistare lo scudetto. Il quarto di fila per la Juve, il primo in bianconero di Max Allegri. Basta dunque un pari contro la Samp a Marassi per festeggiare e mettere in bacheca il primo trofeo stagionale. Poi avanti con altri traguardi: avanti con un sogno ancora più bello, così lo ha definito lo stesso Allegri. Senza dimenticare la Coppa Italia, il riferimento è alla Champions: la Juve bulimica di Max vuole tutto.