Juve, Allegri: "Possiamo crescere ancora. Oscar? La rosa è competitiva"

Allegri applaude la Juve : "Abbiamo fatto una bella partita contro un Torino che viene da un buon periodo e che non aveva giocato in campionato. I ragazzi crescono e ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Se tornerò al 4-3-1-2? Manca il trequartista". Sulle voci di un ritorno di fiamma per Oscar : "I tabloid inglesi ne dicono tante... Abbiamo un'ottima rosa, valuterà la società. Bisogna prendere giocatori da Juventus".

Domenica alle 12.30 c'è il Carpi: "E' una squadra sottovalutata per caratteristiche e per i giocatori che ha - ha proseguito Allegri. Sarà difficile, anche per l'orario. E poi fuori casa in Italia è sempre dura". Sulla prestazione di Rugani: "Non era facile, si è disimpegnato molto bene".