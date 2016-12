Juve, Allegri: "Pogba? A giugno può succedere di tutto, chissà..."

19:34 - Vigilia di ottavi di Coppa Italia per la Juve, che domani affronta il Verona, ma il tema del giorno è il corteggiatissimo Pogba. "A giugno non si sa cosa può accadere - ha spiegato Allegri -. E' normale che tutti lo vogliano, cerchiamo di vivere solo il presente". Sulla sfida con i veneti: "Non ci saranno Tevez e Pirlo, non sono convocati perché devono riposare. Alla Coppa Italia ci teniamo, vogliamo passare il turno e arrivare in fondo".

Gli assenti. "Domani non saranno della partita Pirlo e Tevez: non sono neanche convocati, non li ho neanche a disposizione. Barzagli? Non sappiamo precisamente quanto manca al completo recupero. Diaciamo che sta progredendo molto bene e stamattina addirittura ha lavorato con la squadra e ha fatto la partitella".

Bilancio suoi nuovi acquisti. "Direi buono, Pereyra ha fatto una buona parte di stagione, è quello che ha giocato di più. Evra ha avuto problemi all'inizio, poi ha fatto discretamente. Morata non sempre gioca, ma anche quando gioca male fa sempre qualche giocata. E' un ragazzo importante e lo diventerà sempre di più. Koman è un ragazzo del '96 che ha giocato due gare da titolare facendo bene. Romulo ha fatto una buona gara con il Parma, ma poi ha dovuto operarsi. Speriamo recuperi presto".



La Coppa Italia. "La Coppa Italia è un obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in fondo. Lo Stadium sarà pieno e non mancheranno gli stimoli. Vogliamo passare il turno. Chi gioca di meno è fondamentale soprattutto per partite che vanno vinte".

La rosa e Giovinco. "Abbiamo una rosa competitiva. Averla tutta a disposizione è fondamentale per i cambi. Giovinco è un attaccante e non un trequartista. Può farlo ma solo per uno spezzone di gara".

Pogba. "E' giovane, forte e può fare di più rispetto a quanto ha fatto vedere. A giugno non si sa cosa può accadere. E' normale che tutti lo vogliano, cerchiamo di vivere solo il presente".



Lotta per il terzo posto. "La lotta per il terzo posto è molto accesa, la proiezione è intorno ai 70 punti. L'Inter ha messo a segno due colpi importanti e possono arrivare al terzo posto. Il Milan aveva già fatto un buon mercato in estate. Dai 31 ai 26 punti sono tutti in lotta per la Champions".



Bonucci. "Ha riposato in passato e domani può giocare"



I CONVOCATI: MANCANO TEVEZ E PIRLO

Questo l'elenco dei convocati diramato da Allegri al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto a Vinovo: 1 Buffon 3 Chiellini 5 Ogbonna 6 Pogba 7 Pepe 8 Marchisio 9 Morata 11 Coman 12 Giovinco 14 Llorente 19 Bonucci 20 Padoin 23 Vidal 24 Vitale 26 Lichtsteiner 30 Storari 33 Evra 34 Rubinho 37 Pereyra 38 Mattiello 41 Romagna.