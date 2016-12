Juve, Allegri: "Pirlo sta tornando il giocatore che è"

18:27 - Il successo col Palermo fa tornare il sorriso ad Allegri, che dopo il ko in Champions ci tiene a sottolineare la crescita di Pirlo: "Andrea ha fatto una buona partita e la sua condizione sta migliorando. Sta tornando il giocatore che è, ha fatto 65' molto buoni". Poi una battuta su Llorente, che si è sbloccato: "Il match col Palermo era perfetto per le sue caratteristiche e lui non ha fallito, segnando e giocando per la squadra".

Allo Stadium la Juve ha faticato un po' nei primi minuti e Allegri lo sa: "Il Palermo si è difeso in maniera ordinata, ma dobbiamo migliorare tecnicamente e sulla velocità di palla, come abbiamo fatto nel secondo tempo". "Credo che nelle ultime due settimane abbiamo perso la velocità di gioco, ci muoviamo meno, venivamo da due mesi intensi con due partite importanti con partite importanti, ci vuole più velocità di passaggio, in ogni momento possiamo fare gol - ha proseguito -. Non dobbiamo concedere contropiede e mantenere il controllo della partita". In particolare, il tecnico bianconero poi ha spiegato alcuni cambi tattici durante il match: "A destra avevamo Pereyra molto offensivo, e Marchisio è più tattico di Vidal e da maggior equilibrio. Ogbonna, essendo sinistro, non era a proprio agio a impostare, a differenza di Bonucci".



Mosse azzeccate: "Ci vuole equilibrio, Asamoah a sinistra è più attento in fase difensiva e Vidal poteva andare maggiormente. Viceversa a destra con Pereyra e Marchisio". E proprio alla fascia destra Allegri dedica un approfondimento a parte: "Pereyra è uscito per un problema all'anca, ha tenuto duro finchè ha potuto. Volevo far riposare Lichtsteiner, visto che ha sempre giocato. Romulo è tornato, ma non è ancora in condizione dopo lo stop. Sicuramente può darci molto in fascia. Pereyra con i tagli poteva darci una mano".



Capitolo LLorente: "Per un attaccante il gol è tutto, ma Llorente lavora tanto per la squadra. Oggi pensavo che fosse la sua gara per le caratteristiche dell'avversario. Morata ha fatto bene mercoledì, ma quando non giochi da tempo puoi pagare la seconda gara. Son contento per la fiducia che ha avuto sempre in sè stesso Llorente, non se ne era mai andato".



Per Pirlo poi solo elogi: "Andrea viene dal Mondiale, un infortunio che l'ha tenuto fuori 40 giorni. Ha bisogno di giocare, oggi è migliorato. Poi se si continua a parlare di me che ho cacciato Pirlo... Al Milan son passato per tagliatore di teste...". "Andrea ci deve far fare il salto di qualità sul piano tecnico - ha aggiunto -. La nazionale sono valutazioni che deve fare Andrea, la gestione per lui e' fondamentale, Totti e' l'esempio andrà ama il calcio, la nazionale,deve valutare lui, se gioca 50 partite, deve trovare la condizione, oggi ha fatto una buona partita".



Quanto al modulo da adottare in difesa, il tecnico bianconero ha le idee chiare: "Oggi abbiamo giocato con Pereyra, più offensivo. Lichtsteiner può anche scalare a 4, possiamo così mettere davanti Pereyra, Coman o Giovinco. Piano piano bisogna arrivarci. Siamo partiti spezzettati, causa Mondiali e i problemi della difesa con la squalifica di Chiellini e l'infortunio di Barzagli. Abbiamo giocato a 4 mascherati, Lichtsteiner va molto senza palla. Quando c'era Caceres ci abbiamo provato, con Ogbonna è dura visto che è un mancino".



Infine una battuta sul vantaggio sulla Roma: "Importante ma sono tre punti, campionato lungo, al Roma poteva vincere, non sono i tre punti di oggi che fanno la differenza, bisognerà lasciare meno punti per strada perché la Roma ne lascerà ben pochi".