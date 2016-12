Juve, Allegri perde Alex Sandro: problema muscolare per l'esterno brasiliano

Altro infortunio in casa Juve . E ancora un problema di tipo muscolare: a fermarsi questa volta Alex Sandro che ha chiuso anzitempo l'allenamento per un inconveniente la cui entità - ha annunciato il club - verrà valutata domani. Dopo Chiellini, Allegri rischia dunque di perdere anche il brasiliano per l'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco . Recupera invece Bonucci che potrebbe però riposare a titolo precauzionale col Bologna.

Pioggia fitta, temperatura decisamente bassa e trecento tifosi a scaldare comunque l'atmosfera di Vinovo. Così la Juve ha lavorato oggi in vista dell'impegno di venerdì contro il Bologna, anticipo di campionato prima della sfida europea con Bayern. E la buona notizia per il recupero di Bonucci - che ha svolto gran parte dell'allenamento in gruppo insieme ai compagni e sarà quindi a disposizione per la trasferta emiliana - è stata però subito controbilanciata da un altro ko, il 43esimo stagionale. Questa volta a fermarsi, appunto, Alex sandro.



"La squadra - recita il comunicato apparso sul sito della società - è scesa in campo intorno a mezzogiorno e dopo la parte atletica e una serie di scambi tra le sagome, si è dedicata ad una partitella a campo ridotto per la gioia del pubblico. Alex Sandro si è fermato durante l'allenamento per un problema muscolare e le sue condizioni verranno valutate domani, quando la preparazione della sfida di venerdì prossimo contro il Bologna continuerà con una nuova seduta, ancora in programma al mattino". A rischio, dunque, non solo il match con la squadra di Donadoni ma anche con il Bayern di Guardiola.