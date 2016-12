Juve, Allegri: "Per 70' non abbiamo giocato"

Queste le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni della Rai.



Più contento per la finale o più arrabbiato per la sconfitta?

"Contento per la finale, non era facile da raggiungere visto il tabellone. Complimenti ai ragazzi per quanto fatto. Oggi per 70 minuti non si è giocato, l'Inter ha fatto bene mettendo pressione e correndo. Dal 3-0 abbiamo giocato e potevamo segnare. Bravi a vincere ai rigori e a raggiungere l'obiettivo".



Sembravate non abituati a subire così...

"Il primo gol era da gestire meglio palla. C'era anche fallo, ma non bisogna consegnarsi in mano all'avversario. Non bisogna rischiare nulla. Abbiamo poi preso gol su lancio lungo e rigore, diciamo tutto bene quel che finisce bene...".



Ti aspettavi una gara così?

"Sì, perchè il turno non era passato. L'ho detto ieri in conferenza, era più facile giocare sullo 0-0 perchè la concentrazione è maggiore. Così inconsciamente l'attenzione cala, mi era successo in Milan-Arsenal, 4-0 all'andata e dopo 45 minuti perdevamo 0-3 al ritorno. Sono gare secche e vanno gestite meglio".



Se uscivate andavate in ritiro?

"Uscire sarebbe stato un peccato veniale, senza togliere i meriti all'Inter. All'andata la gara è stata simile a questa... Bisogna far meglio nella gestione, crescere. Bisognava venire qui e cercare il gol subito. Ma merito anche all'Inter".



L'impressione è che il tanto turnover a centrocampo ha influito...

"Sono stati bravi loro, non abbiamo poi preso le distanze. Andava fatto meglio il non possesso, ma anche il possesso. Non abbiamo fatto due passaggi di fila.... La colpa è mia, questa gara la dovevo preparare meglio".



Scriverai su Twitter #fiuuuu?

"Altro che #fiuuuuu... Ci vuole un fiume".



Rugani oggi ha deluso...

"Daniele è un ragazzo di qualità che diverrà titolare della Juventus. Deve fare esperienza. Oggi è migliorato con Barzagli vicino, prima con Lichtsteiener a 4 ha faticato. Deve stare sereno, è migliorato tantissimo. E crescere in personalità, perchè a volte si sbaglia e si fanno brutte prestazioni, ma così si cresce". Neto ha sbagliato sul primo gol dell'Inter... "Buttare via pallone ogni tanto non è vergogna".