Juve, Allegri: "Pensiamo a noi senza guardare gli altri"

In attacco il tecnico ha scelto la coppia Dybala-Mandzukic: "Paulo ha qualità tecniche importanti, sta crescendo in quel ruolo. Ma anche Mandzukic ha fatto bene, sacrificandosi molto come tutti gli altri, compresi quelli che sono subentrati". Asamoah è tornato in campo dal 1': "Dopo essere stato a lungo fermo, si meritava una serata del genere. Ora ci aspettano delle sfide importanti e tutti saranno utili, quindi dobbiamo rimanere uniti e positivi. Il mio futuro? Ho un contratto con la Juventus fino al 2017". Su Morata: "Più di 10 giocatori di movimento non posso far giocare. Lo stesso discorso lo si potrebbe fare per Cuadrado, Zaza, Lemina e altri ancora. Tutti sono importanti e arriverà il momento in cui magari staranno fuori Dybala e Mandzukic e partiranno titolari Morata e Zaza".