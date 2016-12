Juve, Allegri: "Partita da libro cuore, ma è più importante mercoledì"

Lei ha vissuto il suo periodo da calciatore a Napoli. A Napoli considerano Higuain un traditore. Lei come definirebbe un calciatore che lascia Napoli per andare alla Juventus? Un ricordo della sua esperienza a Napoli da calciatore...

Quali sono le tre caratteristiche del Napoli alle quali bisogna stare attenti?

"Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a Sarri perché sta facendo un ottimo lavoro. Il Napoli è una delle migliori squadre che gioca a calcio in Italia, è in lotta per lo Scudetto, è stato costruito per arrivare nei primi tre posti, ha grande velocità e grande tecnica con i tre davanti; in questo momento non avendo il centravanti può avere dei vantaggi perché ti danno meno punti di riferimento. Poi a livello difensivo ha un'ottima organizzazione difensiva, ma è sempre stato il suo forte, già quando era alla Sangiovannese, in quella famosa partita che giocammo contro, non ci fu neanche un tiro in porta".



Se farà giocare Higuain, chiederà qualcosa di speciale a lui o alla squadra?





Il Napoli giocherà senza un attaccante puro, ma con Callejon. Lui e Mertens sono forse i più pericolosi... "Il Napoli senza centravanti sta facendo ottimi risultati, ti dà meno punti di riferimento. I tre davanti sono molto bravi ad attaccare la profondità, nel giocare nell'uno contro uno, quindi senza punti di riferimento per noi sarà molto più difficile. Callejon sta facendo delle grandi cose da quando è Napoli, se non sbaglio ha riconquistato anche la Nazionale".

Con gli esterni di qualità di cui dispone, è utopistico pensare con un centrocampo con due interni?



La zona Scudetto quante squadre prende? Solo Napoli e Roma? O vedi qualcosa anche dietro?



Come pensi di imbrigliare l'attacco del Napoli? "Bisognerà essere molto bravi a non cedere grandi ripartenze, perchè è la loro forza, ma lo è sempre stata. E poi bisognerà essere bravi nella gestione della palla, nell'attacco alla loro linea difensiva. E' una partita vera, una partita tosta, dove ci vorrà grande equilibrio, grande pazienza, perché il Napoli da un momento all'altro può essere pericoloso nella fase di contrattacco".

Hai detto che la partita più importante è quella di mercoledì. Quindi nel fare la formazione ci metti un occhio alla gara di mercoledì? "Nel fare la formazione di domani, più che mettere un occhio a mercoledì, devo vedere quelli che stanno bene e sono in condizioni di fare una partita intensa domani. Poi domani finita la partita penseremo a quella di mercoledì. Tra l'altro abbiamo anche un giorno in più per prepararla". "Dalla nona partita in poi si comincia a delineare la classifica, infatti già dopo la partita che noi abbiamo perso a Milano, la classifica era diventata: Juve, Milan, Roma e Napoli. Dopo la partita dell'altro giorno, il Milan è andato a 5 punti, non è lontano e quindi ha l'ambizione ancora per lottare per i primi tre posti. Tra due-tre domeniche secondo me la classifica sarà ancora più delineata. Questo è il momento decisivo non per la vittoria dello Scudetto, ma per delineare le prime posizioni. Poi il campionato sarà ancora lungo, quindi c'è ancora molto da dire. Però al momento le prime quattro squadre sono quelle che hanno un po' più di vantaggio". "Per giocare con due giocatori davanti alla difesa, è necessario che faccia giocare giocatori con un certo tipo di caratteristiche. In questo momento preferisco giocare con i tre centrocampisti, indipendentemente da tutto il resto della squadra". "Innanzitutto i numeri di Higuain sono importanti perché ha già fatto 7 gol e può capitare che un attaccante per qualche partita non segni, soprattutto quando sei alla Juventus dove magari segnano altri giocatori. Lui è sereno e soprattutto sono molto contento io di quello che sta facendo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Va conosciuto, i compagni di squadra devono conoscerlo ancora meglio perché lui è bravissimo nel primo movimento e nel muoversi in base a quale zona è la palla. Su questo bisogna migliorare e bisogna aiutarlo. L'importante non è che da noi segni tutte le domeniche Higuain, l'importante è che la Juventus alla fine dell'anno vinca lo Scudetto, abbia una Champions con l'obiettivo massimo di arrivare in fondo e cercare di vincerla, abbiamo una Supercoppa che è il 23 a Doha e abbiamo una Coppa Italia. Ora giochiamo questa partita domani, poi il primo obiettivo della stagione è quello di mercoledì, di cercare di arrivare alla qualificazione; il secondo obiettivo sarà il 23 a Doha. Per il campionato se ne riparla a marzo".

"Innanzitutto Napoli è una città meravigliosa perché c'è sempre il mare, c'è sempre il sole, quindi si sta veramente bene quando si va a Napoli. La mia esperienza calcistica non è stata un granché, sono arrivato a ottobre-novembre e a gennaio eravamo già retrocessi, quindi credo che lì fu la fine della grande era del presidente Ferlaino. Per quanto riguarda Higuain, è una scelta. Siamo tutti professionisti. Tutte le cose della vita iniziano e finiscono. I tifosi napoletani devono essere riconoscenti a Higuain per quello che ha fatto, per quello che ha dimostrato. Higuain deve essere riconoscente alla tifoseria napoletana per l'affetto che gli hanno dato. Ma io credo che il ragazzo - ogni tanto ci parlo, oggi no, ma giorni addietro ci ho parlato -, lui è sereno, è molto legato alla città di Napoli, questo sicuramente".