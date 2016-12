Juve, Allegri: "Ora viene il difficile. Mercato? Se arriva un grande centrocampista..."

"E' un gran risultato, visto che dopo 10 partite avevamo 12 punti" ha continuato Allegri. "Ma ora viene il difficile: dobbiamo continuare così. Di certo questa squadra ha ancora grandi margini di crescita".





Da qui si passa poi all'analisi di alcuni momenti topici del match con la Samp: "Litigio con cassano? No no, ho visto un po' di nervosismo al momento dell'espulsione, io sono andato a tranquillizzarlo. Con lui avevo un ottimo rapporto al Milan e ce l'ho anche oggi. Ha dimostrato in questa partita di essere un giocatore straordinario e sono contento di questo. La gara di Hernanes? Ha fatto una bella prestazione sia a livello difensivo che offensivo. Non era facile contro questa squadra, in trasferta. Ha ricevuto critiche ingiuste, ha fatto un'ottima partita a Manchester in Champions e nel derby in campionato. Che lui abbia qualità importanti è fuori dubbio e secondo me davanti alla difesa può rendere molto di più. Lui sente suo questo ruolo, è una posizione che per un giocatore tecnico come lui può garantire maggior qualità alla squadra. Per me il suo ruolo da qui alla fine della sua carriera sarà questo".



Quasi completata la rimonta - manca solo il Napoli - Allegri può guardare con maggiore serenità a quelle prime dieci partite di campionato che ne avevano messo in discussione ambizioni e progetti: "Quale partita rigiocherei? La prima con l'Udinese perché siamo entrati in campo troppo frenetici. Noi favoriti per lo Scudetto? Credo che il Napoli stia facendo un ottimo campionato, al momento loro sono a 41 punti, quindi la quota scudetto sarà a 82. Loro hanno grande entusiasmo, per noi non era facile rientrare nel giro di testa, adesso dovremo essere bravi a continuare così anche se non sarà facile dopo 9 vittorie consecutive.



Infine il mercato: "Chi arriverà dal mercato? Non faccio nomi, sono d'accordo con la società, abbiamo una rosa competitiva, bisogna alzare il livello tecnico e per farlo bisogna prendere un grande giocatore a livello europeo ma solo se c'è la possibilità di prenderlo, altrimenti è inutile. Sarà un centrocampista? Non lo so, può essere… "