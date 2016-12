Juve, Allegri: "Ora è inutile parlare di scudetto"

Prima vittoria in campionato per la Juve, che passa 2-0 in casa del Genoa. "Abbiamo vinto giocando una partita attenta, difendendo in modo ordinato e non subendo alcun tiro in porta - dice Allegri a Premium Sport -. I ragazzi hanno meritato, faremo di tutto per tornare nei primi posti il più presto possibile. Scudetto? L'Inter è la prima candidata alla vittoria, insieme a Roma e Juve. Ma noi siamo indietro, inutile parlare di scudetto oggi".