Juve, Allegri: "Nulla da rimproverare"

Allegri prova a dare coraggio alla Juve dopo il deludente pareggio col Chievo: "Non c'è da rimproverare nulla, da due giorni è iniziata la stagione e ci sono margini di crescita - dice a Premium Sport -. Dobbiamo avere meno ansia da vittoria, è una squadra con meno esperienza e ci può stare, ci sono buoni presupposti per fare una stagione importante. Carattere? Non manca, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui vanno meno bene".