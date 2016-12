Juve, Allegri non si nasconde: "Lunedì tiferò Milan"

Questa l'analisi del match da parte di Allegri: "Dispiace non aver vinto, ma arrivavamo da 15 vittorie e nel calcio non si può sempre vincere - ha spiegato -. Dovevamo allargare il gioco con più velocità, è stata una di quelle partite che magari con un episodio si sbloccano. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata: volevamo sbloccarla subito, ma purtroppo non siamo riusciti a farlo. Questi ragazzi stanno tirando la carretta da tre mesi e ci sta una situazione del genere".





Il peso della coppe sul campionato. "Favoriti se usciamo dalla Champions per poterci concentrare in campionato? Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, meglio rimanerci in Champions. Di positivo c'è che anche questa volta non abbiamo subito gol".



Il pensiero di tutti corre ora al Bayern Monaco: Allegri spera in qualche recupero eccellente. "Come valuto la prestazione di stasera in ottica Bayern? In Champions le sfide sono diverse, perché si giocano in 180 minuti. Mandzukic sta bene e Khedira dovrebbe tornare. Speriamo anche nei recuperi di Chiellini e Alex Sandro".