Juve, Allegri non si esalta: "Dobbiamo crescere"

Nonostante le dieci vittorie di fila e il poker all'Udinese, Allegri resta con i piedi per terra. "Mancano 18 partite, bisogna fare molte altre vittorie e migliorare per arrivare alla quota scudetto - ha spiegato a Premium Sport -. I l Napoli sta facendo un cammino straordinario ed è favorito , ma le prime cinque in classifica hanno tutte la possibilità di vincere". Poi sull'esclusione di Pogba : " E' stata una scelta tecnica ".

"Nella prima parte di stagione sono mancate tante cose, per prima cosa i risultati, ma quando si cambia tanto ci vuole del tempo - ha precisato il tecnico bianconero -. Ora stiamo facendo delle buone cose ma non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo lavorare sul piano fisico per mantenere una buona condizione". "Poi dobbiamo migliorare sulla lettura della partita, lo stiamo facendo ma abbiamo ancora molti margini di miglioramento - ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare anche sul piano difensivo, nelle ultime due partite avevamo preso due gol a Carpi e uno a Genova. Oggi non l'abbiamo preso e in Italia alla fine vince sempre chi ha la miglior difesa".

Poi sulle differenze tra le difficoltà trovate al Milan e quelle di inizio stagione con la Juve: "Sono situazioni diverse, l'ultimo anno del Milan l'obiettivo degli ottavi l'abbiamo raggiunto, poi in campionato la squadra sfiorò l'Euroa League. Noi quest'anno siamo partiti male, abbiamo anche avuto degli episodi sfavorevoli".

Quanto a Dybala e al paragone con Tevez, Allegri ha le idee chiare: "Sono due giocatori diversi sia per età che per caratteristiche tecniche. Dybala ha tutta la carriera davanti, è un ragazzo molto equilibrato e sa quello che vuole. Paulo è migliorato moltissimo ma non dobbiamo mettergli pressione". Infine sull'esclusione di Pogba: "E' stata una scelta tecnica, Paul ha giocato molte partite fino ad oggi. Al suo posto ho schierato Asamoah che è un giocatore di grande tecnica che deve ritrovare la continuità".