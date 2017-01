Juve, Allegri: "Non ho chiesto e non mi aspetto dei rinforzi"

La Juve affronta l'Atalanta in Coppa Italia con un occhio al mercato. Ma non Max Allegri. "Non ho chiesto niente e non mi aspetto niente. Ci servono solo giocatori che possono migliorare la rosa tecnicamente. Il mio futuro? Alleno la Juve e alla Juve sto benissimo", ha detto. Sulla sfida coi bergamaschi: "Non ci sarà grandissimo turnover. Inizia una competizione e bisogna giocare per arrivare in fondo e magari risparmiare energie per la Fiorentina".