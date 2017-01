Juve, Allegri non ci sta: "Vinto il campionato delle critiche"

Dopo il passo falso con la Fiorentina, Allegri respinge al mittente le critiche piovute sulla Juve. "Non ho mai detto che il campionato è chiuso. Siamo in corsa su tutto - ha tuonato il tecnico -. Di sicuro però abbiamo già vinto il campionato delle critiche". "Vincere non è normale, è straordinario - ha aggiunto - Troppe polemiche". Poi sulla formazione anti Lazio: "Difesa a 4, Marchisio out e dubbio sulla posizione di Pjanic".