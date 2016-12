Juve, Allegri: "Non c'è da essere delusi"

"Chi pensava fosse facile si sbagliava di grosso, in Champions è così: se fossimo riusciti a passare in vantaggio sarebbe stato diverso, ma dobbiamo valutare la prestazione e quella è stata positiva da parte di tutta la squadra. Dispiace non aver chiuso al primo posto, ma ci confronteremo con chi uscirà dall'urna", ha aggiunto. Sull aprestazione di Morata: "Quest'anno ha avuto degli alti e bassi, ma in coppa ha sempre fatto gol: ha fatto una buona partita e dispiace per le occasioni che ha mancato, ma può capitare". Ora testa alla Fiorentina: "Queste situazioni fanno parte della crescita del gruppo, che comunque ha centrato l'obiettivo. Ora dobbiamo rituffarci in campionato, visto che ci aspetta una partita difficile almeno come questa come questa, uno scontro diretto".