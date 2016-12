Juve, Allegri: "Noi una Mercedes? L'Inter è più veloce"

Max Allegri era una furia nel finale di Carpi-Juve, ma dopo il match ha pensato sorpattutto agli aspetti positivi. "La cosa positiva è che la squadra ha fatto 7 vittorie, veniamo da un buon periodo sia in campionato sia in Champions sia in Coppa Italia. Era importante vincere, innanzitutto per balzare, seppur momentaneamente, al secondo posto. Poi per non staccarci dalle squadre di testa e consolidare la classifica", ha detto.