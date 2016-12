Juve, Allegri: "Nessun crollo fisico, ma abbiamo rischiato"

10:25 - Max Allegri prova a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante il pari con l'Inter. "Nessun crollo fisico, l'Inter ci ha messo più pressione e noi avevamo speso tanto nel primo tempo, il migliore della stagione. Dopo il gol siamo andati in difficoltà e abbiamo rischiato", ha detto. Gli episodi a favore della Roma? "Alla fine quelli a favore e quelli contro si dovrebbero equilibrare. Diciamo che da un paio di mesi la Roma è un po' fortunata...".

La verità è che la Juve ultimamente sta pareggiando un po' troppo spesso. "Sbagliamo quando c'è da chiudere le partite, come con la Samp. Bisogna difendere un po' meglio, dobbiamo essere più bravi nei momenti di difficoltà", ha aggiunto. Davanti, però, Llorente non segna: "Ha fatto una bella partita, ha aiutato la squadra e l'ho tolto perché ha lavorato tanto ed era stanco". Serve Sneijder? "Se c'è la possibilità di migliorare va bene, altrimenti teniamo questa rosa che sta facendo bene. La priorità sono giocatori che possono migliorare la squadra, ma migliorare il nostro centrocampo non è semplice".