Juve, Allegri: "Napoli e Roma? Ne abbiamo tante altre davanti..."

LA CONFERENZA DI ALLEGRIAltri due infortuni muscolari

"Fortunatamente ho quasi tutta la rosa a disposizione. Sapevo che correvamo un rischio con Pereyra. E' andato in nazionale e non stava bene, poi ha saltato molti allenamenti. Asamoah è tornato a giocare dopo tanti mesi di stop. Ma sarà pronto dopo la sosta. Non sono preoccupato. Stiamo giocando ogni tre giorni e abbiamo recuperato praticamente tutti i giocatori, anche Caceres"



Alex Sandro o Evra?

"Il Sassuolo sappiamo come gioca. Poi vedremo come sarà la condizione dei giocatori. Farò delle scelte perché abbiamo altre gare in pochi giorni, ma ancora non ho deciso"



Centrocampo ok

"La sosta ha fatto molto bene a chi è rimasto a Vinovo a lavorare. Marchisio si è rimesso a correre a giocare e deve migliorare. Khedira lo stesso. Ma sono molto sereno perché ho tutti i giocatori in buone condizioni e col Sassuolo potremo giocare al meglio. E' una delle quattro prossime partite che decideranno il futuro di questa squadra"



Berardi pronto per la Juve?

"Io alleno la Juve. Dovrete chiedere a Di Francesco come sta..."



Piano di rimonta su Roma e Napoli?

"Ne abbiamo tanti altri davanti. Ora pensiamo al Sassuolo e poi al derby. A Natale vedremo a che punto siamo..."



Juve snobbata?

"La classifica dice che le favorite sono altre: Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio. Noi dobbiamo avere le grandi motivazioni dentro noi stessi. Dobbiamo aggiustare questa classifica e poi vedremo più avanti. Se davanti vincono sempre, non possiamo recuperare punti. Noi dobbiamo solo pensare a vincere"



Invida qualcosa a Roma e Napoli?

"In questo momento io sono molto contento della rosa che ho a disposizione. Soprattutto adesso che ho quasi tutti i giocatori in condizione. Quest'anno è iniziato in maniera strana. Siamo partiti in ritardo, abbiamo avuto tanti infortuni e ci siamo ritrovati da poco. Però siamo sulla buona strada"



Caso Dybala

"Ho detto che non è un problema mio se l'han pagato 40 milioni perché un allenatore è pagato per fare risultati. E io sono qui per questo. Dybala è un giocatore giovane con ottime qualità, che deve migliorare, cambiare ruolo e potrà diventare un grande giocatore. Va gestito come vanno gestiti tutti gli altri giocatori della Juventus".



Insididia Sassuolo e Cuadrado

"La formazione non l'ho ancora decisa. Il Sassuolo ha tecnica, punti e gioca in velocità. E' una bella realtà del calcio italino. Noi però dobbiamo fare una partita tosta, sapendo che non sarà facile. Non ho ancora deciso se Cuadrado giocherà"



Buffon riposerà?

"Ha già riposato domenica..."



Juve senza infortuni dove sarebbe?

"Avremmo dovuto avere più punti in più, indipendentemente dagli infortuni. Ora dobbiamo dare continuità ai risultati. Dobbiamo migliorare la condizione fisica e psicologica. E per farlo dobbiamo fare risultati"



Scudetto affare per due?

"Questo è un campionato equilibrato e bello. L'unico campionato senza storia è la Bundes. Penso che sia un bene per la Serie A e per i tifosi che si divertono a vedere belle partite"



Formazione

"Barzagli rientrerà. Per quanto riguarda l'attacco devo vedere un po'. Non ho ancora scelto se fare giocare Morata o Zaza, che ha fatto una bella gara contro l'Inter. Simone è un giocatore importante che sta crescendo e migliorando da quando è arrivato. Alvaro ha fatto gol in Champions e deve migliorare anche in campionato"



Con Marchisio e Khedira più equilibrio?

"La squadra sta migliorando dal punto di vista della gestione delle partite. Se guardiamo la partita persa con l'Udinese, la squadra ha più equlibrio e sa quando c'è da accelerare e quando deve difendere e rallentare. E' il primo passo importante per arrivare a un livello importante europeo. La Juve deve arrivare a giocarsi la Champions come l'anno scorso"



Torino davanti e derby

"I granata stanno facendo un buon lavoro e hanno una buona squadra. Il derby è sempre una partita a sè. L'anno scorso sono state due belle gare. Sarà una partita complicata e difficile, ma ora la testa è al Sassuolo"



Donnarumma

"Se Mihajlovic ha scelto di far giocare Donnarumma, vuol dire che ha fatto le sue valutazioni e conosce le qualità del ragazzo. Il tempo dirà se potrà giocare vent'anni al Milan. Non penso che Sinisa sia impazzito..."