Juve, Allegri: "Mourinho? Parlo di campionato"

Massimiliano Allegri ha preferito non fare polemica e non ha risposto alle dichiarazioni di Mourinho : "Oggi parlo solo di campionato". Così il tecnico della Juve si è limitato a parlare della stagione: "C'è molto più equilibrio, Milan, Inter e Roma sono le favorite con noi. Ma occhio anche a Napoli e Fiorentina". Per il debutto contro l'Udinese Mandzukic è in dubbio: "Condizioni da verificare. Padoin titolare davanti alla difesa".

Isla?

"Credo rimarrà, si è presentato molto bene".

Llorente in partenza?

"Sarà un giocatore importante anche quest'anno: sta bene e ha la mia piena fiducia. Poi da qui al 31 agosto può succedere di tutto".

Contento per l'arrivo di Alex Sandro?

"E' un ottimo giocatore. La società ha fatto un grandissimo colpo".

Modulo?

"Devo cercare di mettere i giocatori in condizione di dare il meglio a seconda delle loro caratteristiche".

C'è più concorrenza in attacco, è preoccupato?

"Alla Juventus i giocatori devono sapere che bisogna essere sempre pronti quando chiamati in causa".

Che partita sarà domani?

"L'Udinese è una squadra che fa giocare molto male gli avversari: dovremo adattarci, e vincere domani. Dovremo sfruttare ogni occasione per segnare".

Chi sarà il rigorista?

"Oggi lo sceglierò. Speriamo ci diano un rigore...".

Chi sarà il regista domani?

"Padoin giocherà sicuro davanti alla difesa, è un ragazzo che si adatta alla perfezione. Chiellini è pronto al rientro, è a disposizione".

La squadra è ancora incompleta?

"La società sta lavorando bene sul mercato. Dispiace per gli infortuni. Morata rientra martedì in gruppo. Mandzukic è ancora in dubbio per domani".

Quale sarà l'avversaria per lo scudetto?

"L'Inter, il Milan e la Roma hanno fatto un ottimo mercato e con la Juve sono le favorite. Non scordiamoci del Napoli, Sarri ha portato nuovi stimoli. La Fiorentina sta facendo bene. Un campionato molto più equilibrato rispetto l'anno scorso. Dobbiamo arrivare al 16 maggio in testa al campionato. Serviranno meno punti rispetto lo scorso anno per vincere".

Cosa risponde a Mourinho?

"Parliamo di campionato".