Juve, Allegri: "Morata non mi è piaciuto. Intorno a noi brutta aria"

Allegri 'bacchetta' Morata dopo l'amichevole contro il Lechia: "Non era in giornata e non mi è piaciuto - ha detto il tecnico della Juve - Indipendentemente dagli errori tecnici, quello che non andava bene è l'atteggiamento. Non gli venivano le cose e lui si fermava. Per questo l'ho fatto uscire. Poi è stato bravo perche è andato a fare allenamento da solo. C'è una brutta aria intorno alla Juve : tutti dicono che siamo favoriti, ma non è cosi".

"Dimentichiamoci in fretta quello che abbiamo fatto lo scorso anno, se vogliamo confermarci e lottare per traguardi importanti - ha insistito Allegri - Oggi ho visto cose buone e altre meno buone. Dobbiamo cercare di sfruttare meglio le occasioni a nostro favore". "Ho tentato di cambiare i giocatori in campo il più possibile - ha aggiunto il tecnico bianconero attraverso il sito ufficiale - Purtroppo Chiellini è uscito dopo 5 minuti e ho cercato di gestire gli altri giocatori per portarli bene a fine partita". E a proposito delle condizioni del centrale: "Ha sentito indurire la coscia, vediamo nei prossimi giorni. Speriamo non sia nulla di grave, altrimenti avremo Caceres, Rugani, Bonucci per giocare la Supercoppa a Shanghai". Infine un commento su Dybala, autore dell'assist da calcio d'angolo per Pogba, e Rugani, all'esordio con la difesa a tre proprio nel giorno del suo compleanno: "Entrambi hanno fatto bene".



MORATA SORRIDE SU TWITTER

Dopo lo screzio con Allegri, Morata lancia un segnale distensivo su Twitter. Lo spgnolo ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente con alcuni compagni al termine del match corredata dal messaggio "Buona partita per continuare la preparazione! Siamo impazienti di vivere questa stagione"