Juve, Allegri mette in guardia: "Si danno un po' troppo le cose per scontate"

Sul match di Hong Kong giocato sotto un caldo torrido. "E' stato un buon test anche oggi, non era facile giocare con questa temperatura, però i ragazzi si sono impegnati - ha spiegato l'allenatore bianconero -. Abbiamo concluso una prima parte della preparazione senza neanche un infortunato e questo è un buon segno. Abbiamo lavorato bene e ora martedì ci riuniremo tutti insieme e partirà l'annata della Juventus".



Allegri, sebbene lontano migliaia di chilometri dall'Italia, sente la grande euforia che c'è attorno alla sua squadra dopo i grandi acquisti estivi, ma mette in guardia i suoi dal sentirsi già vincitori. "La stagione è importantissima come tutte le stagioni della Juventus, perché quando si parte bisogna lavorare per centrare tutti gli obiettivi per cui giochiamo. Sono arrivati 5 giocatori nuovi e quindi bisogna inserirli, con caratteristiche e metodologie di lavoro diverse. Quindi bisogna avere la forza subito di ripartire con grande umiltà, perché si danno un po' troppo le cose per scontate".



Dall'ordine con cui elenca gli obiettivi, traspare come la Champions sia in cima alla lista dei desideri. "L'anno scorso abbiamo pagato a caro prezzo nei primi due mesi, quest'anno ci saranno motivazioni diverse, ma sicuramente dobbiamo essere pronti per preparare la stagione soprattutto per arrivare a marzo per essere competitivi in Champions, campionato e Coppa Italia".