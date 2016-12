Juve, Allegri: "Lo scudetto si deciderà nelle ultime due giornate"

LE PAROLE DI ALLEGRI"Carpi-Juve conclude questo 2015, che è stato ricco di soddisfazioni. Ormai passate, però: bisogna chiudere bene. Non dimentichiamoci che abbiamo perso molti punti con le piccole: è una partita dove bisogna vincere, che deve consolidare la nostra classifica, per riprendere il 2016 assieme a quelle di testa".



"E' una gara di grande responsabilità: non possiamo assolutamente sbagliare l'approccio. Dovremo essere bravi a evitare i trabocchetti. Ma sono sicuro che approcceremo bene la gara. Sotto questo aspetto siamo cresciuti molto. Di sicuro anche gli altri si proeccupano, anche se l'Inter sta facendo un grande campionato".



"Morata e Zaza hanno giocato contro il Torino una partita di grande tecnica. In questi due mesi hanno giocato tutti dando grande affidabilità".



"Quando le cose stavano andando male in campionato l'obiettivo era quello di migliorare e di creare una squadra che era poco omogena per le problematiche dette tante volte".



"Segreti non ce ne sono, solo il lavoro. Io credevo nella squadra. Però adesso non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo. Abbiamo fatto una grande rincorsa, ma a Carpi abbiamo un risultato solo. Questa partita deve consolidare la nostra classifica".



"Rugani in campo? Ha fatto molto bene col Torino, non so se scenderà in campo a Carpi. E' affidabile, ma davanti ha tre giocatori imporanti e c'è anche Caceres, anche se ora non è al top. Ci è mancato molto".



"Dubbi di formazione? A centrocampo e sugli esterni"



"Il campionato non è già finito, anche se l'Inter ha una rosa importante, un allenatore vincente ed è l'unica a non giocare le coppe. Una squadra che si deve ricostruire dopo anni difficili, è normale che può avere dei vantaggi. Poi ha giocatori solidi, fisici e tecnici. La Roma non è tagliata fuori, ha dei valori importanti e la ritroveremo in fondo, come il Napoli".



"Dove saremo a maggio? Non sono un metereologo. Da come va il campionato, si deciderà nelle ultime due giornate. Noi dobbiamo creare i presupposti per un 2016 migliore degli ultimi quattro mesi. La squadra è abituata a vincere e sa l'importanza di questa partita".



"L'esonero di Mourinho? "Nella carriera di un allenatore sono cose che capitano. Ha vinto tantissimo, ottenendo risultati ovunque. Gli serviranno due o tre mesi, ogni tanto serve riposare...".