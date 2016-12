Juve, Allegri: "Lo scudetto di solito lo vince la miglior difesa"

LE PAROLE DI ALLEGRICosa ha insegnato la partita dell'andata?

"Prima di tutto credo sia doveroso fare un grosso in bocca al lupo a Martin Caceres per quello che purtroppo gli è capitato. L'operazione è andata bene e speriamo di riaverlo con noi, perchè per noi è una grave perdita, prima di tutto come ragazzo e poi come calciatore. Per quanto riguarda domani, non terrò assolutamente conto dei diffidati, l'unico dubbio che ho è Bonucci, se farlo recuperare o meno, perchè ha giocato molte partite. All'andata abbiamo lasciato due punti in casa, tra l'altro il Frosinone, sui 24 gol segnati, ne ha fatti 8 su calci da fermo. Noi siamo stati polli, ma loro hanno anche questa qualità e dovremo ricordarcelo. I tre punti di domani valgono come quelli con il Napoli".



Pereyra dall'Inizio? E poi, cosa ti compri con 10 milioni...?

"Lo ripeto: ho un contratto fino al 2017 con la Juve, qui sto bene e stiamo lavorando per il futuro. Abbiamo tre obiettivi da raggiungere, dobbiamo essere concentrati su quello. Quanto a Pereyra, sta bene, ha fatto buon test in amichevole. Non sarà titolare, ma può diventare un buon cambio".



Sarà difesa a 4 con il trequartista?

"Il posto di Bonucci lo può prendere Rugani, in una difesa a 3 può fare bene come centrale. Altrimenti potremo giocare a 4 come spesso abbiamo fatto. Ma non cambia nulla, l'importante è l'atteggiamento della squadra. Dobbiamo essere consci dell'importantza dei 3 punti, con una vittoria in meno da fare"



Come stanno Asamoah e Sturaro?

"Sturaro ha recuperato. Asamoah e Khedira dovrebbero tornare tra i convocati settimana prossima. Mandzukic è difficile che ci sia per il Napoli. Evra invece ha avuto un virus influenzale, non era in condizioni e rimarrà a casa".



Lo scudetto lo vincerà la miglior difesa o il miglior attacco?

"Statisticamente lo vince la difesa, ma il Napoli sta facendo molto bene. Ma non è solo Juve e Napoli, ci sono altre squadre dietro. Da qui alla fine può cambiare molto in testa e in coda".



Come sta Hernanes?

"Sta bene, si è calato bene in quel ruolo. E' un giocatore importante e recuperato".



La partita col Genova ti fa preoccupare verso il Napoli?

"Noi non parliamo del Napoli, sarà una rivale sul campo sabato. Non scordiamoci che l'hanno scorso abbiamo passato un periodo con vittorie sofferte. Non si può pensare di giocare sempre bene. Ci sono delle partite sporche da vincere. Se siamo in grado di vincerle come mercoledì, avremo più possibilità di vincere il campionato".



Che aria tira attorno a Juve e Napoli?

"Attorno al Napoli non lo so, lo sa Sarri. Per quanto ci riguarda, dopo Verona si può avere un attimo di flessione mentale. All'esterno c'era tanta euforia, la partita col Genoa ci ha riportato con i piedi per terra. Da qui alla fine sarà sempre più difficile. Per questo dobbiamo mantenere una buona condizione".



Dybala avrebbe bisogno di riposare?

"Senza Zaza non posso scegliere. Dybala ha recuperato, ha lavorato in modo leggero. Dopo il Frosinone avremo cinque giorni per recuperare le forze".



Pentito di aver puntato solo sulla qualità nel mercato invernale viste le assenze?

"Non mi sono pentito. Purtroppo nel calcio succedono delle cose come l'infortunio di Caceres dopo la chiusura. Abbiamo Rugani, abbiamo Padoin, magari ripasseremo a 4. Inutile avere una rosa di 30 giocatori".