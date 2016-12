Juve, Allegri: "La Roma è si rinforzata ma è sempre dura batterci"

19:41 - "E' una partita importante contro una squadra che si è rinforzata molto. Noi abbiamo voglia di rivincere lo scudetto e battere la Juve è sempre molto difficile". Così Allegri alla vigilia della supersfida contro la Roma. "Ma non sarà decisiva, ci sono ancora tanti punti in palio. Tutte e due arriviamo alla pari dal punto di vista psicologico. Non è una partita come quella di Madrid a cambiare il nostro valore. Pirlo? Devo decidere".

Gioca Pirlo? Eccessive le critiche post Atletico?

Con Andrea ci ho parlato ieri. E' un mese e mezzo che non gioca, non ha minutaggio nelle gambe. Tra oggi e domani valutiamo. Deve essere nelle condizioni migliori perché è un giocatore fondamentale per la Juve. Sulle critiche post Atletico, da parte mia la squadra ha giocato con buona personalità su un campo difficile. La partita è stata non bellissima e molto tattica. Chi sbagliava perdeva e abbiamo perso noi. Non abbiamo avuto timori reverenziali contro una squadra che ha vinto la Liga. Non era facile. Dopo la parata di Buffon con i piedi la partita sembrava incanalata sullo 0-0. la sconfitta non ha comunque precluso nulla. Lo stesso vale per il campionato, la stagione è ancora molto lunga.



E' la partita più importante che lei abbia affrontato?

E' una partita importante contro una squadra che si è rafforzata molto e ha acquisito molta fiducia in sè stessa. Abbiamo voglia di rivincere lo scudetto e battere la Juve è sempre molto difficile. Sul gol di Madrid c'è stato un errore generale. Nelle partite europee il dettaglio fa la differenza. La Roma fatto un buon mercato così come lo ha fatto la Juve. La Roma è in crescita, la Juve ha ancora margini di miglioramento. Alla fine del campionato vedremo chi è stata la più forte.



Chi arriva meglio psicologicamente tra Juve e Roma? Caceres e Morata sono disponibili?

Tutte e due arriviamo alla pari. Non è una partita come quella di Madrid giocata non male a cambiare il valore della squadra. La Juve è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato con 17 punti di vantaggio sulla Roma, una mezza partita non può cambiare il valore della squadra. Il Napoli ad esempio alla lunga verrà fuori. Sia Caceres che Morata sono a disposizione.



Meglio puntare su Vidal o Pereyra? Come sta Barzagli?

Io punterei su tutti e due. Vidal è un giocatore che viene da un po' di inattività, ora sta migliorando la condizione. Solo giocando può migliorarla ancora. Al momento Barzagli non è disponibile.



Come giocherà la Roma?

Credo che farà una gara diversa dall'anno scorso.



Faccia un ritratto su Totti

Ha fatto la storia del calcio italiano, così come altri numero 10 come Baggio e Del Piero. Si tiene bene, Garcia lo gestisce bene. E' un giocatore di grandissima tecnica e di grande esperienza.



Quanto conterà il fatto campo? Scudetto discorso a 3-4 squadre, ne è ancora convinto?

Dire che è una lotta a due è ancora troppo presto. Le squadre sono sempre le stesse. Noi dobbiamo fare partita per partita e conquistare più punti possibili. La Roma ha grande tecnica e fisicità. Lo Juventus Stadium ci dà grande supporto, l'apporto dei tifosi è fondamentale.



Asamoah lo vedremo dal 1' domani?

Il dubbio tra i due c'è ancora. Sono due giocatori di grande affidabilità. Può darsi che domani sia il turno di Asamoah.



E' un crocevia importante per l'autostima delle due squadre?

Indipendentemente dal risultato non può farci condizionare. La Roma è in questo momento la nostra antagonista. Non sarà decisiva per lo scudetto, abbiamo tanto tempo per fare tanti punti.



Rimpianto di non essere stato al posto di Garcia?

Rimpianti mai avuti nella vita. Quando si fa una scelta in quel momento è quella giusta. Alla fine sono diventato allenatore della Juve. Se fossi andato a Roma...