Juve: Allegri: "Inizio stimolante". Garcia: "Dovremo farci trovare pronti"

La Juventus campione d'Italia esordirà in campionato allo Juventus Stadium contro l'Udinese. Lo ha stabilito il sorteggio andato in scena all'Expo di Milano. Alla seconda i bianconeri saranno subito chiamati alla supersfida contro i rivali della Roma: "Inizio stimolante,con un big match davvero presto! Ora lavoriamo per essere pronti a Shanghai e poi penseremo a Udinese e Roma!", ha commentato il tecnico Allegri sul proprio profilo Twitter.