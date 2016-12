Juve, Allegri: "In Australia lavoriamo bene"

In occasione della presentazione della squadra a Melbourne, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della tournée in Australia. "Felici dell'accoglienza, qui lavoriamo bene. Avremo due test importanti per noi contro Melbourne e Tottenham per preparare la stagione - ha spiegato l'allenatore della Juve - Saranno due partite utili per valutare la condizione al di la' del risultato per continuare la preparazione in vista del campionato".